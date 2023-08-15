Опасные осложнения: в ЕАО друзья сильно избили знакомого и не хотели признавать вину

Товарищи из ЕАО инсценировали ссору и сильно избили знакомого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Еврейской автономной области суд вынес приговор двоим мужчинам. Они, договорившись между собой, сильно избили знакомого. Сначала они инсценировали бытовую ссору, а потом набросились на потерпевшего с кулаками.

- Подсудимые умышленно нанесли множество ударов потерпевшему в область головы и туловища, ногами, обутыми в обувь, причинив телесные повреждения в виде закрытой тупой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер, осложнившихся подкожной эмфиземой и малым гематораксом, которые, согласно заключению эксперта, влекут за собой тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека в момент причинения, - сообщили в прокуратуре ЕАО.

Пока шло предварительное следствие, друзья вину не признавали. Сказали, что травмы мужчина получил где-то сам, и они тут ни причем. Несмотря на это правоохранители смогли доказать их виновность: они собрали достаточно доказательств.

Каждый получил по семь лет колонии строгого режима. Также им назначили дополнительное ограничение свободы, так как у обоих есть обширное криминальное прошлое.

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