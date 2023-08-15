Спасибо за победу: табличку в честь ветерана войны открыли в Хабаровске

Табличку в честь ветерана Николая Бушуева открыли в Хабаровске Фото: комитет по управлению Индустриальным районом

Накануне на улице Автобусной в Хабаровске прошла тихая, но в то же время торжественная церемония открытия таблички в честь ветерана Великой Отечественной войны Николая Бушуева. Своеобразный мемориал появился на фасаде дома №6 - там, где живет великий хабаровчанин.

- Николай Васильевич - наставник молодежи, волонтер, частый гость в школах и библиотеках Индустриального района. В этом году он удостоен звания лауреата премии имени Якова Дьяченко, - рассказали в комитете по управлению Индустриальным районом.

Помимо таблички, для Николая Васильевича, а точнее, для его автомобиля открыли также личное парковочное место. Жители города и дети поздравили его и в качестве благодарности вручили цветы и коробку конфет. Также на мероприятии присутствовали представители администрации и комитетов краевой столицы.

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