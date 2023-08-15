Плодородие почв снизилось в Хабаровском крае и ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области заметили снижение плодородия почв. К таким выводам пришли сотрудники Россельхознадзора после того, как исследовали пробы из разных районов регионов.

Проверки проходят с начала года. Сотрудники отобрали 268 проб, провели 1 072 исследования на содержание гумуса, солевой вытяжки, подвижного фосфора и обменного калия.

- Существенного снижения плодородия почв не выявлено, вместе с тем полученные результаты исследований указывают на наличие негативной тенденции снижения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения на подконтрольной территории. Всего обследовано более 621 гектара. Из них снижение содержания гумуса отмечено на площади 545 гектаров (87,8 процента от обследованных участков), повышение кислотности на площади 136 гектаров (21,9 процента), снижение содержания подвижного фосфора на площади 327 гектаров (52,7 процента), снижение содержания обменного калия на площади 428 гектаров (69 процентов), - рассказали в Управлении Россельхознадзора.

Хозяевам земель специалисты выдали предостережения на восстановление плодородия. Если не принять меры, может снизиться урожайность, а это уже угроза продовольственной безопасности.

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