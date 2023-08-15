С первого раза не понял: суд оставил бикинца без машины за пьяную езду

Автомобиль за пьяные гонки арестовали у жителя Хабаровского края Фото: прокуратура Хабаровского края

В Бикине суд решил арестовать иномарку 36-летнего мужчины. Машину у него забрали за неоднократную пьяную езду. Против него уже завели уголовное дело, так как административные постановления результата не дали. На аресте настаивала и Бикинская прокуратура.

- 4 августа 36-летний мужчина управлял автомобилем Toyota Sprinter по улицам города, был остановлен сотрудниками ГИБДД и подвергнут медицинскому освидетельствованию, которое показало состояние алкогольного опьянения, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Раньше мужчину не раз привлекали к административной ответственности: водителя полиция неоднократно ловила пьяным за рулем.

Сейчас по уголовному делу проводится расследование. Его ход контролирует городская прокуратура Бикина. Наказание мужчине грозит строгое. Если за административное нарушение назначают штраф в 30 тысяч рублей и лишают прав на полтора-два года, то по уголовной статье штраф вырастает в 10 раз и лишают на этот раз свободы.

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