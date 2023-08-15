На сутки без воды останутся жители Биробиджана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане идет реализация федеральной программы «Чистая вода». И чтобы у жителей города из-под крана появлялся качественный ресурс, им сутки придется пожить без него. В городе отключат воду, на магистральном водопроводе начнутся работы.

Вода пропадет в кранах биробиджанцев 19 августа в девять часов утра. Вернуть ее в мэрии пообещали в то же время, но уже 20 августа. Исключением станет лишь микрорайон «Сопка» - его жители смогут без проблем принять душ и помыть посуду.

Жителей города просят отнестись к отключению с пониманием и запастись водой. К тому же, подвозить ее будут только к социальным объектам и по утвержденному графику. План этот пока неизвестен, сотрудники администрации пока занимаются его составлением и согласованием. Как только документ будет готов, представители мэрии обязательно опубликуют его в соцсетях.

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