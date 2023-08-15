Скоро в Китай безвизово отправятся первые туристы из Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

Свершилось то, чего все так долго ждали. Туристы из Хабаровска и Хабаровского края совсем скоро отправятся в Китай на отдых. Визы при этом им не потребуются. Списки первых путешественников уже готовы.

- Сегодня в министерстве туризма Хабаровского края заверили списки туристов, которые отправятся в Китай по безвизу по межправительственному соглашению. Первая ласточка, а, вернее, автобус с хабаровскими путешественниками, поедет в город Бэйдайхэ через пункт пропуска «Амурзет», - рассказала министр туризма региона Екатерина Пунтус.

Пункт пропуска, как уже сообщалось, находится в селе Амурзет Октябрьского района ЕАО. Такой маршрут, через соседний регион, предложил туроператор, и жители края не были против. Также совсем скоро начнутся поездки через Жаохэ и Фуюань, также без оформления визы. Когда точно это произойдет, пока не сообщается.

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