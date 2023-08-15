Патриотический игровой концерт пройдет в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснофлотском районе Хабаровска 19 августа запланирован патриотический игровой концерт, посвященный Дню государственного флага России, который отмечается 22 числа с 1994 года. Праздник официально утвердил президент. Мероприятие состоится на площадке у кинотеатра «Хабаровск».

- Гостей ждет много интересного: выступление творческих коллективов и спортивного клуба «Торнадо», игра в страйкбол, викторины, призы, а также показательные выступления кинологической службы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Кроме того, на площадке разместят боевую технику, а также проведут мастер-классы, игры и спортивные соревнования. Желающие смогут собрать и разобрать автомат и научиться плести маскировочные сети.

Мероприятия, посвященные празднику, проходят в Хабаровске каждый год. Специалисты организовывают акции, концерты и соревнования.

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