Что произошло в Хабаровском крае к утру 16 августа

Нитраты нашли в арбузах, выращенных в Хабаровском крае
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Превышение допустимого уровня содержания нитратов обнаружили в арбузах, выращенных в районе имени Лазо. Опасные ягоды содержали почти в три раза больше опасных веществ, чем допустимая норма.
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