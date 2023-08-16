Что произошло в Хабаровском крае к утру 16 августа

Нитраты нашли в арбузах, выращенных в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Превышение допустимого уровня содержания нитратов обнаружили в арбузах, выращенных в районе имени Лазо. Опасные ягоды содержали почти в три раза больше опасных веществ, чем допустимая норма.

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