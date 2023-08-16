Присвоил миллионы: застройщик пойдет под суд в Хабаровске

Застройщика осудят за обман дольщиков в Хабаровске
Фото: Артем КИЛЬКИН
Главу строительной компании будут судить в Хабаровске за незаконное привлечение средств дольщиков. С августа 2016 по апрель 2020 года он заключил три договора инвестирования, которые, по сути, были договорами долевого участия в строительстве. При этом у руководителя организации не было разрешения на возведение дома.
- Обвиняемый незаконно привлек деньги дольщиков на сумму свыше пяти миллионов рублей для строительства жилого дома на Воронежской в Хабаровске, получив возможность распоряжаться средствами на этапе строительства, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Главу компании обвиняют в привлечении средств с нарушением требований закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска. Благодаря вмешательству прокуратуры сейчас дом на Воронежской проходит процедуру ввода в эксплуатацию.
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