44 года - уже не ребенок: сироте отказали в выдаче положенной квартиры из-за возраста в Хабаровске

Прокуратура Хабаровска помогла отстоять права сироте Фото: Прокуратура Хабаровского края

44-летний хабаровчанин обратился в краевое министерство ЖКХ в апреле 2022 года. Мужчина вырос сиротой и по закону имеет право бесплатно получить жилье. Но вносить его имя в список получателей в ведомстве отказались. Тогда мужчина написал заявление в прокуратуру.

Правоохранители провели проверку по обращению заявителя. По его итогам было принято решение направить иск в суд с требованием обязать министерство ЖКХ включить мужчину в список получателей жилья.

- Центральный районный суд Хабаровска удовлетворил требования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Несмотря на то, что суд встал на сторону прокурора, его решение пока не вступило в законную силу.

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