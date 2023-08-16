Ощутимый дефицит: кадровый голод отмечается в сфере ОПК в Хабаровском крае

Предприятиям ОПК не хватает 1,3 тысячи сотрудников в Хабаровском крае Фото: @adm_leonov Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае состоялось заседание штаба по повышению устойчивости экономики региона в условиях санкций. Одной из тем для обсуждения стала нехватка кадров в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Недобор сейчас составляет 1,3 тысячи сотрудников. Чтобы улучшить ситуацию, в Хабаровском крае реализуется несколько федеральных мер господдержки, среди которых компенсация расходов на зарплаты сотрудникам.

- Такие расходы заводы ОПК готовы нести самостоятельно. Более эффективное применение выделяемых средств - использование их для возмещения затрат работодателя на переезд работника и аренду жилья, - отметил председатель комитета по труду и занятости населения Хабаровского края Константин Виноградов.

Губернатор региона Михаил Дегтярев поддержал предложение. Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова за подписью главы края будет направлено в скором времени.

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