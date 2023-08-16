Происхождение неизвестно: незаконный оборот молочной продукции пресекли в Хабаровске

Больше 10 тонн поддельных молочных продуктов обнаружили в Хабаровске Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Сотрудники краевого Россельхознадзора обнаружили странности при анализе данных из системы «Меркурий». Они обнаружили, что ООО «Адетт» осуществляет деятельность по хранению и реализации молочной продукции. Компания получила сухое цельное молоко массовой долей жира 26 процентов из ООО «Вита Макс», расположенного в Московской области. Партия весом три тонны была произведена Волковысским ОАО «Беллакт» в Республике Беларусь.

Внимание специалистов Россельхознадзора привлекло то, что уполномоченное лицо компании «Адетт» подписало акт инвентаризации, в котором объем поступившей продукции был больше на одну тонну. По итогу общий вес продукции составил четыре тонны. Сухое молоко было расфасовано в упаковки по 200 и 500 граммов. Всю партию компания продала хабаровской ООО «Сделано на ДВ».

Дальше странности не закончились. Компания «Сделано на ДВ» вернула поставщику 90 килограммов молочки. Тогда уполномоченное лицо ООО «Адетт» снова подписало акт инвентаризации, где вес товара был увеличен с 90 килограммов до 10,2 тонны. Тем самым предприятие ввело в оборот продукцию общим весом 11192 килограмма, происхождение которой остается неизвестным. Это позволяет сделать заключение, что товар является потенциально опасным.

1 августа сотрудники Россельхознадзора выехали по адресу, где была зарегистрирована компания «Адетт». На месте оказалось, что такой организации там не существует. В связи с этим площадка была признана фантомной и исключена из реестра ФГИС «Цербер». Регистрация уполномоченного лица ООО «Адетт» аннулирована.

Информацию о том, что продукция может быть опасной, передали ее получателям: ООО «Сделано на ДВ», ООО «ДВ Невада». Компании предупредили об изъятии товаров из оборота. Позже молокопродукцию поместили на изолированное хранение, а ее пробы направили на лабораторное исследование.

Также специалисты обнаружили, что на упаковке изъятой продукции упаковщиком указано ООО «Мандарин». Это предприятие находится в стадии ликвидации, а по данным ФГИС, в 2023 году этот товар на площадки организации не поступал.

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