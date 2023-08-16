В документах только корм для животных: шаурму неизвестного происхождения обнаружили в ЕАО

Предприниматели кормят опасной шаурмой жителей Биробиджана Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сотрудники Россельхознадзора провели восемь выездных проверок по точкам быстрого питания в ЕАО. Специалисты зарегистрировали насколько нарушений, среди которых – отсутствие документов, подтверждающих безопасность сырья для приготовления шаурмы, регистрации в системе «Меркурий» и непрослеживаемость продукции.

- Среди нарушителей оказался предприниматель из Биробиджана, у которого не нашлось документов на продукты, закупленные для приготовления шаурмы. Кроме того, его деятельность не была зарегистрирована в ФГИС «Меркурий», - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Еще один предприниматель готовит шаурму без подтверждения безопасности сырья и ветеринарно-сопроводительных документов. Оказалось, что официально он получает только корм для непродуктивных животных. Остальные продукты закупаются в нарушение закона.

Двум предпринимателям объявлены предостережения. Сотрудники ведомства проведут внеплановые проверки по согласованию с прокуратурой.

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