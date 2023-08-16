Призывал к экстремизму: ФСБ завела дело на жителя ЕАО

Мужчина из ЕАО ответит перед законом за призывы к экстремизму Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителя ЕАО обвиняют в призывах к экстремизму. Уголовное дело на него завело УФСБ России по ЕАО после публикации в мессенджере сообщения, где он публично агитировал других причинять вред здоровью государственным деятелям страны.

- Своими действиями подозреваемый обеспечил свободный доступ к информации всем участникам группы, которые могли с ней ознакомиться и скопировать. По результатам проведенной экспертизы, в размещенном материале содержатся призывы к осуществлению экстремистской деятельности, - рассказали в УФСБ России по ЕАО.

Расследование еще продолжается. Если вину мужчины признают, его могут лишить свободы на срок до пяти лет.

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