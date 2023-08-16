Удирал через дворы: водитель без прав уходил от погони в Магадане

Автоинспекторы задержали уходившего от погони водителя в Магадане Фото: скриншот из видео

Сотрудники автоинспекции патрулировали улицы Магадана, когда на Карла Маркса заметили «летящий» кроссовер, проехавший светофор на красный. Они поехали за иномаркой, требуя у водителя остановится. Но мужчина за рулем не послушал. Правоохранителям пришлось начать погоню.

Нарушитель пытался оторваться, сворачивая во дворы. Он не раз проезжал на красный свет светофора, нарушал ПДД. На просьбы остановиться водитель только еще больше разгонялся, создавая угрозу для других людей.

Погоня закончилась на перекрестке Дзержинского, Портовой и Коммуны. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб. 37-летнего водителя задержали, а 36-летнего пассажира с травмами забрали в больницу.

Как оказалось, мужчина сел за руль пьяным. Кроме того, ранее его лишили прав за вождение «под градусом», поэтому ему вообще нельзя было управлять автомобилем. На него завели уголовное дело и составили семь протоколов. Кроссовер изъяли и поместили на спецстоянку.

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