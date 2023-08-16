Дорогу до набережной достроили в Комсомольске Фото: минткризма Хабавроского края

В Хабаровском крае ремонтируют дороги, пролегающие к туристическим объектам. Одну из них накануне сдали в Комсомольске. Она ведет к парку на городской набережной. Стоимость работ составила 38,2 миллиона рублей. 24,2 миллиона из суммы – федеральные средства.

- При реконструкции учтено много нюансов. В том числе наличие разворотной площадки для транспорта. По поручению главы региона Михаила Дегтярева особое внимание уделяется развитию туристической инфраструктуры, появлению новых рекреационных зон для досуга жителей и гостей региона. В планах – создание на набережной парка аттракционов с колесом обозрения и других объектов отдыха, – рассказала министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

При ремонте дороги подрядчик уложил посадочный грунт, асфальт и нанес разметку. Также проведено обустройство остановки, проведено освещение и установлен светофор.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.