Шесть человек на место: интерес студентов к профессии учителя вырос в Хабаровском крае

Рекордный спрос на педагогические специальности отмечен в хабаровском колледже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Техникумы и колледжи края, участвующие в федеральном проекте «Профессионалитет», заканчивают приемные кампании. Уже скоро они огласят списки зачисленных студентов. В этом году состоялся первый набор на обучение в образовательно-производственном кластере на базе Хабаровского педагогического колледжа.

- Мы из года в год отмечаем растущий интерес к получению педагогического образования в колледже. Это показатель высокого качества подготовки и востребованности наших выпускников. Мы рады, что к нам в колледж приходят мотивированные молодые люди, – сказала директор педколледжа Елена Вологжина.

На пять специальностей всего было подано 834 заявления. Конкурс составил от трех до шести человек на одно бюджетное место. Больше всего абитуриентов хотели поступить на специальность «Дошкольное образование».

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