Героям спецоперации помогают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел традиционный прием жителей. К нему обратились сразу две жены военных, которые сейчас находятся на СВО. У хабаровчанки Ирины Джафаровой и жительницы Совгавани Ирины Кондратьевой разные просьбы, но обе они имеют один смысл: расширение мер социальной поддержки.

Например, капитан Олег Джафаров в марте получил звание Героя России. По федеральному закону ему положен земельный участок. Но на региональном уровне такая помощь положена лишь многодетным семьям. Губернатор пообещал решить этот вопрос в ближайшее время.

- Минимущества уже подготовило законопроект, который будет вынесен на рассмотрение Законодательной думы Хабаровского края. В сентябре депутаты вернутся с каникул и в третьем квартале документ примут. После этого, как только закон будет мной подписан и обнародован, сразу же начнем реализацию права вашего супруга. Вам выделят понравившийся участок, - сказал губернатор, отметив, чтобы на нем была вся необходимая инфраструктура и коммуникации.

Льгота распространится на территорию всего региона. В законе расширят круг ее получателей. Это будут также ветераны боевых действий, награжденные орденами РФ за заслуги во время СВО, а участок по наследству будет переходить членам семей военных, если они погибли из-за ранения или болезни, полученной во время СВО.

Эта тема стала ключевой и при разговоре с Ириной Кондратьевой. Она работает в воинской части и помогает солдатам, ее муж - кадровый военный. Женщина в качестве волонтера плетет маскировочные сети, собирает гуманитарный груз. Теперь добровольцам нужно просторное помещение, так как желающих помогать становится только больше. Михаил Дегтярев пообещал помочь.

Еще одним вопросом стала поддержка родителей мобилизованных. Часто это пожилые люди, которым нужна помощь, особенно в частных домах. Губернатор поручил рассмотреть возможность, при необходимости, переселять их в дома ветеранов.

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