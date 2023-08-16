На вопросы жителей в прямом эфире ответил министр соцзащиты Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Министр социальной защиты Хабаровского края Александр Дорофеев 16 августа провел прямой эфир. В трансляции, которую организовал Центр управления регионом, он ответил на волнующие вопросы жителей - с начала лета их поступило больше четырех сотен. Основными темами стали оказание государственной социальной помощи, дети и многодетные семьи, а также социальные выплаты. На самые острые и ответил министр.

Например, жители края спрашивали, почему при обращении за соцконтрактом нужно подтверждать доходы всей семьи. Они не понимают, какое отношение к этому может иметь, к примеру, мать.

- Социальный контракт подразумевает выделение средств малоимущим семьям или одиноко живущим людям. Под семьей понимаются родители и дети заявителя. Поэтому, если дочь обратилась, то попросили справку принести, в том числе и от матери. Это установлено законом, - рассказал министр.

Также родители спрашивают, положен ли маткапитал на четвертого ребенка, если на третьего уже получали.

- Есть маткапитал на первого, второго, третьего и последующего. На первого ребенка - федеральный, сегодня он составляет более 580 тысяч рублей. На второго ребенка - региональный, составляет 30% от федерального маткапитала, то есть сегодня порядка 230 тысяч рублей. Есть на третьего и последующих детей. Выделяется сумма из нашего бюджета - 297 тысяч рублей. Поэтому - да, на четвертого эта сумма полагается. У нас самая большая сумма из всего ДФО, которая выделяется на третьих и последующих детей, - объяснил Александр Дорофеев.

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