Спорткомплекс на Пятой площадке начнут строить в Хабаровске в 2024 году Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске в 2024 году начнут строить спортивный комплекс с 50-метровым бассейном. Он появится на Пятой площадке, на Световой улице. В бассейне будет 10 дорожек, на трех этажах появятся современные залы, где можно заниматься гимнастикой, рукопашным боем, настольным теннисом, боксом и борьбой. Также люди с ОВЗ, спортсмены и мобилизованные смогут проходить здесь реабилитацию. Примерная стоимость строительства - больше 700 миллионов рублей, из которых около 300 миллионов - частные инвестиции.

- Сейчас вместе с инвестором для получения федеральной субсидии на софинансирование ведется подготовка документов для участия в проекте «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Кроме того, рассматривается возможность применения механизма «Дальневосточная концессия». В министерство экономического развития Хабаровского края направлены предложения для включения объекта в мастер-план Хабаровска, - рассказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Александр Леонов.

В итоге жители города разных возрастных категорий смогут получать квалифицированные физкультурно-оздоровительные услуги плавательного бассейна. После строительства комплекс планируется использовать для льготных программ и проводить здесь соревнования разных уровней.

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