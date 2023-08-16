Там места много: читинец спрятал крупную партию наркотиков в пылесосе и стал распространять по Хабаровску

С крупной партией наркотика в пылесосе задержали читинца в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске суд вынес приговор мужчине за покушение на сбыт особо крупной партии наркотика. В августе прошлого года ему написали в соцсети, предложили дополнительный заработок. Скрывать суть не стали: нужно распространять наркотики. Мужчина согласился, ведь доход с несколькими нулями, да еще и в иностранной валюте, его заинтересовал. Работа нашлась только спустя несколько месяцев.

- В ноябре он получил информацию о получении посылки в отделении почты от неустановленных лиц в мессенджере. В данной посылке находился пылесос, внутри которого был тайник с наркотическим веществом весом 493 грамма. Обвиняемый должен был получить посылку и спрятать синтетический наркотик в укромном месте для неизвестного лица, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники задержали 28-летнего уроженца Читинской области. Он нигде не работал, да и к уголовной ответственности его никогда не привлекали. Распространение наркотиков было единственным его доходом. Теперь ему придется работать в колонии строгого режима - там он проведет восемь лет.

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