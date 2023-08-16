В Комсомольске из-за медведей закрыли кладбище Фото: Социальные сети

16 августа администрация Комсомольска объявила о временном закрытии городского кладбища. Причиной стали недавние события, связанные с появлением медведей на территории. Хищники разрыли несколько могил и растащили человеческие останки.

- Решение было принято после совместного обследования кладбища специалистами управления ЖКХ, представителями УМВД, управления охотничьего хозяйства края, сотрудниками Росгвардии. Оно было организовано по поручению главы города Александра Жорника после того, как в начале этой недели на погосте были обнаружены следы медведей, - рассказали в мэрии Комсомольска.

На кладбище временно будут пускать только для проведения похоронных процессий. Специалисты управления ЖКХ усилили контроль за работами ритуальных агентств, занимающихся захоронениями. А организациям, которые занимаются благоустройством могил, поручено восстановить поврежденные захоронения.

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