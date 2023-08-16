Клещи покусали больше шести тысяч человек в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Сезон клещей еще не закончился в Хабаровском крае, но уже идет на спад, говорят специалисты. За весь период насекомые присосались к 6305 хабаровчанам, из которых 1826 - дети.

Клещевым энцефалитом заражены только два процента насекомых, снятых с людей, боррелиоз нашли у почти 52 процентов клещей. Энцефалитом заболели четыре человека.

- От насекомых обработано около 2408 гектаров. План обработок выполнен на 133 процента. Напомним, в первую очередь обработке подлежат территории парков, скверов, прогулочных зон, мест детского отдыха, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Если к вам присосался клещ, нужно срочно обратиться в больницу, чтобы врачи сняли его и провели исследование на наличие заболеваний. Сдать насекомое на анализ можно самостоятельно в лаборатории.

Также рекомендуется сделать прививку. Ее делают не позже четырех дней с момента укуса, если не было вакцинации до этого. Детям до 17 лет иммуноглобулин вводится бесплатно.

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