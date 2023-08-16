Новое арт-пространство появится в Биробиджане Фото: городская дума Биробиджана

В Биробиджане в одном из спальных районов планируют обустроить арт-пространство. Оно появится недалеко от обувной фабрики. Инициатива облагородить территории принадлежит депутату городской Думы Кириллу Девятко. Первое время общественное пространство привлекало внимание биробиджанцев своеобразным потолком из гирлянд - ночью объект загорался яркими красками.

По задумке объект планируют сделать более комфортным до начала сентября – здесь установят скамейки, сцену, качели и клумбы. Сейчас на территории завершились работы по укладке брусчатки.

- Сделать Биробиджан уютнее и комфортнее вполне возможно. Считаю, что предприниматели также должны быть задействованы в процессе формирования образа города и его благоустройства. Думаю, новая, комфортная локация для отдыха, найдет большой отклик у горожан, - сказал Кирилл Девятко.

К слову, Биробиджанская обувная фабрика – единственное обувное предприятие на территории Дальнего Востока от Камчатки до Новосибирска.

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