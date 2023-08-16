Незаконная подработка: магаданка фиктивно прописала иностранцев в своей квартире

Жительница Магадана за фиктивную прописку иностранцев в своей квартире Фото: Даниил ОПАРИН

Магаданку обвиняют в фиктивной постановке иностранцев на учет. Женщине теперь грозит реальный срок. На 48-летнюю колымчанку завели уголовное дело.

Своей зарплаты женщине не хватало, и она решила найти «подработку», правда, она оказалась незаконной. Магаданка подала в МФЦ уведомление с недостоверными данными о месте пребывания двух жителей Республики Узбекистан в своей квартире. Только жить там они не планировали, а просто заплатили за несколько строчек в их биографии.

- На основании представленных обвиняемой документов подразделением по вопросам миграции органа внутренних дел мужчины 20 февраля 2023 года поставлены на учет в фиктивном месте пребывания, чем нарушены правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Следователи собрали достаточно доказательств, женщина может отправиться в колонию на три года.

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