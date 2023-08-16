«Большой флешмоб танго» пройдет в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

Туркомпании Хабаровского края составили новый список мест, где можно отдохнуть в предстоящие выходные. В регионе продолжается сезон водных прогулок. Например, 19 августа пройдет тур «Утренний Хабаровск». На нем можно посмотреть на родной город с нового ракурса и узнать много нового о его знаковых объектах.

- Еще один водный тур - «Амурские просторы» - пройдет 20 августа и продлится весь день. Вы сможете полюбоваться нависающими над водой утесами, текстурными скалами, а также следами древних извержений и 20-метровыми обрывами, отражающимися в воде. Вас также ждет пикник в небольшой бухте, много рассказов о природе и местных жителях, невероятного вида закат и встреча с хранителем петроглифов. Заезд по маршруту Вятское - Сарапульское подойдет для опытных каякеров, - рассказали в минтуризма региона.

Для тех, кто давно не отдыхал семьей, подойдет прогулка по Амуру на речном трамвайчике, который ждет пассажиров каждые выходные. Он отвезет посетителей к музею под открытым небом, где можно потрогать экспонаты и прокатиться на вагонетке. Теплоход отходит от причала №3 у городского пляжа по субботам и воскресеньям в 12:00. Продолжительность тура - больше двух часов.

А еще 19 августа в Хабаровске пройдет «Большой флешмоб танго». Вход свободный, но по дресс-коду: прийти нужно в красной одежде. На 24-26 августа запланирован туристический фестиваль «Хабаровский край - окно в мир Дальнего Востока». Для гостей будут работать тематические и детские мастерские, для тех, кто хочет запомнить этот день надолго, оформят яркие фотозоны и инсталляции. Местные компании организуют для хабаровчан розыгрыши, запустят в небо большого кита, а рестораторы приготовят изысканные блюда, которыми накормят гостей.

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