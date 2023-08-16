Замыкание на потолке: коридор загорелся в магаданской квартире

Людей пришлось эвакуировать из-за небольшого пожара в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане в доме по улице Гагарина произошел пожар, даже пришлось эвакуировать людей. Сообщение о возгорании поступило 15 августа, на место отправились спасатели.

- По прибытии к месту вызова было обнаружено загорание в коридоре однокомнатной квартиры многоквартирного дома. В ходе разведки эвакуировано двое жильцов, также эвакуировано двое жильцов соседней квартиры. В скором времени возгорание было локализовано и ликвидировано полностью, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Огонь охватил всего один квадратный метр. В итоге повреждены диван, вещи и обшивка стены, потолок в коридоре закоптило. На месте работали дознаватели, выясняли, из-за чего возник пожар, и подсчитывали ущерб. Они предположили, что причиной могло стать короткое замыкание проводки на потолке.

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