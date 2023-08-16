Не хватило на билет: комсомольчанин решил проехать на крыше поезда

Мужчину сняли с крыши поезда в Комсомольске-на-Амуре Фото: Дальневосточная транспортная полиция

Транспортные полицейские патрулировали станцию Комсомольска-на-Амуре, когда заметили хулигана. Мужчина решил проехаться на поезде, но выбрал для этого не купе или плацкарт, а крышу железнодорожного транспорта. Правоохранители спустили его на землю и доставили в отдел полиции.

- Со слов 37-летнего жителя Амурского района Хабаровского края установлено, что таким опасным способом он собирался уехать домой до станции Эльбан, где проживает. Денег на билет у мужчины не было. Чтобы проехать бесплатно, он и залез на крышу одного из вагонов, осознавая, что подвергает себя опасности, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Против мужчины составили протокол и провели с ним профилактическую беседу. Теперь ему точно нужно найти деньги, ведь по статье предусмотрен штраф от двух до четырех тысяч рублей.

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