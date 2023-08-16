Ехал слишком близко: женщину увезли в больницу после аварии на магаданской трассе

Женщина попала в больницу после ДТП в Магаданской области Фото: ГИБДД Магаданской области

На Колыме полиция выясняет подробности аварии на 2003 километре одноименной федеральной трассы. Здесь днем 16 августа столкнулись две иномарки, в итоге пострадала женщина.

- 39-летний водитель автомобиля Honda Legend ехал со стороны Магадана в направлении поселка Сокол. Он не выбрал безопасную дистанцию до двигающейся впереди иномарки Toyota Corolla Spacio и совершил с ней столкновение, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

В итоге водитель «Тойоты», женщина 42 лет, пострадала. На скорой помощи ее увезли в больницу. Полицейские выясняют все подробности аварии и напоминают магаданцам о соблюдении правил дорожного движения, в том числе, выборе безопасной дистанции. Также настоятельно рекомендуют не отвлекаться во время поездки за рулем, ведь наслаждение красотами природы может привести к необратимым последствиям.

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