Уходят семьями: в лесах ЕАО за день пропали пять человек

Пять человек пропали за один день в лесу ЕАО Фото: МЧС ЕАО

Спасатели Еврейской автономной области бьют тревогу: в лесу снова начали теряться люди. За один день в регионе пропали сразу пять человек. В службу поступило два сообщения.

Так, в районе села Волочаевка-1 семья отправилась за грибами. Мужчина остался ждать в машине, а женщина с двумя глухонемыми детьми пошла на «охоту». Искать пришлось всех троих, люди заблудились. К счастью, был заряженный телефон: по нему они смогли выйти к ЛЭП уже спустя час.

- В районе села Валдгейм в лесу потерялись два человека. На поиски выехали спасатели регионального посково-спасательного подразделения. Один из заблудившихся вышел к дороге сам. Второй ориентировался на звуковые сигналы спецавтомобиля и был найден спустя два часа, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Специалисты вновь напоминают о правилах безопасности. Перед походом в лес сообщите близким о своем маршруте и не отклоняйтесь от него. В МЧС говорят: пока горе-грибников ищут спасатели, помощи может ждать ребенок, пожилые люди или пострадавшие в ДТП.

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