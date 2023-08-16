Не пропустил ребенка: в Хабаровске подросток на мотоцикле попал в аварию

Подросток на мотоцикле пострадал в ДТП в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 16 августа в краевой столице произошло дорожно-транспортное происшествие с участием подростка. Около 13:05 он ехал на мотоцикле Yamaha и угодил под автомобиль. Виновником стал водитель иномарки.

- Водитель, управляя автомобилем Toyota, выезжая с прилегающей территории, в районе дома №44 по улице Юности, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с несовершеннолетним водителем мопеда, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

Подростку – 17 лет, сообщается, что он получил травмы. Насколько серьезные повреждения у него, пока неизвестно.

В полиции выясняют подробности аварии. Инспекторы напоминают о правилах дорожного движения всем, кто выезжает на дорогу. Вспомнить о них просят и родителей: если их несовершеннолетние дети нарушат ПДД, то нести за них ответственность придется им самим по статье за неисполнение обязанностей по воспитанию. Нельзя допускать, чтобы подростки садились за руль, когда это запрещено.

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