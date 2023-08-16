Авиакомпании распродают авиабилеты в Якутию и Бурятию из Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Хабаровского края смогут по скидке улететь из Хабаровска в три российских города. Речь идет о республиках Бурятия и Саха (Якутия). Распродажу на осенние рейсы организовала одна из крупных авиакомпаний.

Речь идет о полетах, которые будут совершаться с 1 сентября. Улететь по акции есть возможность в Мирный, Нерюнгри и Улан-Удэ. Стоимость перелета в Бурятию составит от трех тысяч рублей, в Якутию можно попасть минимум за две тысячи рублей. Это стоимость перелета в одну сторону. К слову, количество мест по тарифам ограничено.

Будет ли суммироваться скидка с льготными перелетами для молодежи до 23 лет, инвалидов и пенсионеров, не сообщается.

К слову, в начале месяца объявили еще одну распродажу авиабилетов. Жители региона смогут выгодно отправиться в отпуск в Санкт-Петербург.

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