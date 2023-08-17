Что произошло в Хабаровском крае к утру 17 августа

Мужчина убил отца и погиб от рук брата в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В истории длиною в 14 лет поставлена точка. В далеком 2009-м мужчина до смерти забил своего отца, а спустя годы погиб от рук собственного брата. Единственный выживший родственник оказался за решеткой.

Долги за коммуналку едва не стали причиной для убийства. После 17 лет брака супруги решили расстаться. Экс-муж остался жить в комнате бывшей, пообещав платить по счетам, но договоренности оказались пустым звуком.

В Хабаровском крае задержали подозреваемого в контрабанде, который пытался продать древности. Он хотел переправить бивни моржей и мамонтов через границу по реке, но попался пограничникам.

Буйный пациент ударил ножом врача-кардиолога, требуя, чтобы его отпустили домой. Пострадавший медик обратился в полицию, но там поначалу отказались заводить уголовное дело.

Бывшая жительница Хабаровского края стала жертвой наводнения в Уссурийске. Женщина лишилась всего имущества. Вода в ее новом доме стояла по пояс. Но это далеко не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться пострадавшей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.