Мемориал в память о погибших при взрыве в Махачкале появился в Хабаровске Фото: телеграм-канал "Сводка Хабаровск" Фото: Социальные сети

Возле кинотеатра «Гигант» в Хабаровске появилась мемориальная табличка в память о трагедии, произошедшей 14 августа в Махачкале. Люди возлагают к ней цветы, чтобы почтить память погибших. При взрыве на АЗС погибли 35 человек, минимум 100 пострадали. Среди жертв трое детей.

Напомним, что все началось с пожара на станции техобслуживания. Потом огонь перекинулся на склад с селитрой. Это удобрение легко воспламеняется. Так как в помещении было очень много селитры, произошел взрыв. Затем пламя перекинулось на заправку.

Сейчас на месте взрыва в Махачкале остался огромный котлован. Следком устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.