Куски забора торчали из машины: жесткое ДТП произошло в Хабаровске

Автомобиль снес забор на улице Павленко в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Ранним утром в Хабаровске произошла жесткая авария. Легковушка снесла забор вдоль дороги на улице Павленко. Удар был такой силы, что капот автомобиля смялся, а куски забора пробили машину и остались торчать из салона.

Пока официальной информации по этому ДТП нет, но очевидцы сообщают о двух пострадавших. Пассажиров иномарки забрали на скорой в больницу. О тяжести их травм на данный момент ничего не известно. Предположительно, всего в салоне иномарки находились три человека.

Напомним, днем ранее в Хабаровске произошло еще одно ДТП, в котором пострадал подросток. Юноша ехал на мопеде, когда в него врезалась «Тойота».

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