Холодную воду отключат в Советской Гавани 17-18 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Советской Гавани предупредили об отключении холодной воды 18 августа. Ее не будет в течение дня, но уже к вечеру подачу обещают восстановить. Причина отключения - ремонт насосной станции.

- Отключение холодной воды запланировано на период с 9:00 до 12:00. После обеда подача будет восстановлена, - написали в телеграм-канале Совета депутатов Советской Гавани.

Также сообщается, что перебои с холодной водой будут и 18 августа. С 9:00 до 18:00 рабочие перекроют воду, чтобы подключить новый водопровод в поселке Лесозавод-20. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. По всем вопросам можно звонить диспетчеру по номеру +7 914 210-07-20.

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