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НовостиОбщество17 августа 2023 0:16

Класс для особенных детей откроется в хабаровском лицее «Звездный»

Его готовность к новому учебному году проверила заммэра Ольга Мильчакова
Александра ЯВИЩЕНКО
Класс для особенных детей откроется в хабаровском лицее «Звездный»

Класс для особенных детей откроется в хабаровском лицее «Звездный»

Фото: Администрация Хабаровска

С нового учебного года в лицее «Звездный» начнет работу ресурсный класс. Он станет одним из тех, что ежегодно открываются в городе для детей с особыми образовательными потребностями. Заместитель мэра города по социальным вопросам Ольга Мильчакова провела выездное рабочее совещание и посетила лицей.

- Работы по организации «особого» класса завершены. Уже поставлено спецоборудование, в том числе тактильные дорожки, сенсорный уголок, настенный модуль, балансировочная доска-лабиринт, лабиринт для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мягкий конструктор. Дети будут учиться в красивом светлом кабинете. Их встретят не только педагоги, но и психологи, и логопед, - сказала директор лицея Анна Смирнова.

Напомним, что до начала учебного года осталось две недели. В 2023-м за парты в Хабаровске сядут около 70 тысяч школьников.

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