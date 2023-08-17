Приехали со всей России: молодежь из 88 регионов собралась на форуме «Амур» в Хабаровске

Всероссийский форум Амур стартовал в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

16 августа на набережной Хабаровска состоялось открытие образовательного форума «Амур» платформы «Росмолодежь.События». В этом году участие в нем принимают 550 человек из всех регионов России. Форум начался с масштабного флешмоба - участники выстроились в слова «Россия», «Амур» и «любовь». Затем прошло шествие и был презентован гимн всероссийского мероприятия.

- Ежегодно количество форумов Росмолодежи растет. В 2022-м их было 19, а сегодня их 27, из которых 17 всероссийских, восемь окружных и Международный молодежный форум «Евразия Global». Форумы растут и с точки зрения участников. Сегодня среди нас присутствуют подростки в возрасте от 14 до 17 лет, с которыми мы вместе делаем большую программу образовательного трека «Если быть, то быть первым», - сказала глава форумной дирекции Росмолодежи, гендиректор дирекции Всемирного фестиваля молодежи Екатерина Антонова.

Событие продлится в Хабаровске до 22 августа. Всего будет три образовательных трека: «Добро пожаловать домой», «Развитие малых городов» и «Если быть, то быть первым». 19 августа состоится большая ролевая игра «Города-на-Амуре», где действие каждого участника будут определять дальнейшие события форума.

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