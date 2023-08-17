Хабаровские школьники могут бесплатно научиться программированию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ученики 8-11 классов могут стать участниками проекта «Код будущего» и бесплатно освоить популярные языки программирования: 1C, Python, Java, C++, C#, PHP и другие. Записаться на образовательный курс можно на портале госуслуг.

- Накануне состоялась онлайн-встреча руководителей, педагогов хабаровских школ, представителей управления образования, Центра развития образования с региональным координатором федерального проекта «Код будущего» Петром Черемухиным. Участники обсудили реализацию проекта, отметили его значимость для подрастающего поколения, - рассказали в администрации Хабаровска.

Набор на проект стартовал еще 26 июня. Обучение начнется в сентябре - октябре 2023 года. Поступить можно как на очную, так и на заочную программу. Площадками для очного обучения станут школы города №№ 6, 10, 32, 49, 68, Волочаевский, политехнический, математический лицеи, а также «Вектор».

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