Закрылись вдвоем в туалете ТЦ: росгвардейцы задержали подозрительных мужчин в Хабаровске

Росгвардейцы задержали подозрительных мужчин в Хабаровске Фото: Росгвардия по Хабаровскому краю

Охранники торгового центра на Батуевской ветке нажали тревожную кнопку в районе восьми вечера 16 августа. Им показалось, что двое посетителей комплекса ведут себя странно: мужчины зашли в туалет и долго не выходили. К ТЦ была направлена ближайшая группа задержания.

- При проверке помещения один из мужчин выбросил на пол шприц с неизвестным веществом. Подозреваемые были задержаны, а в ходе осмотра уборной на полу был обнаружен еще один, но уже использованный, шприц. На место была вызвана следственно-оперативная группа, - рассказали в УФС ВНГ РФ по Хабаровскому краю.

Двое мужчин употребляли наркотики в торговом центре Фото: Росгвардия по Хабаровскому краю

Задержанными оказались 44-летние хабаровчане. Один из мужчин находится в оперативном розыске. Его подозревают в совершении преступления, но детали этого дела не раскрываются. Двух мужчин доставили в отдел полиции, а шприц с неизвестным веществом направили на экспертизу.

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