Чемпионат России по боксу пройдет в «Платинум арене» в Хабаровске Фото: Антон Шевченко

В Хабаровске вовсю идет подготовка к грядущему чемпионату России по боксу. Последний раз он проходил в краевой столице 10 лет назад. Сейчас работы ведутся в «Платинум Арене», где будет проходить событие. Здесь уже установили оба ринга и сцену, сделали освещение. Рабочим осталось убрать помещение и уложить ковровое покрытие.

- Готовность арены уже 95 процентов. В этот раз нам повезло - на арене нет льда, его еще не заливали. Поэтому участникам гарантированно будет тепло, - сказал и. о. директора Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края Алексей Стародубцев.

Турнир будет разделен на две части. Первая пройдет на двух рингах, а финалы 25 и 26 августа - на одном. Старт чемпионата состоится 18 августа в 12:00. Церемония открытия пройдет в 16:15. Продлится турнир девять дней. За это время на ринг выйдут около 400 боксеров со всей страны. Полуфиналы состоятся 24 августа в 17:00, а финальные поединки - 25 и 26 августа в 17:00.

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