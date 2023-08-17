Тарон Григорян: Обращение является механизмом влияния на власть

Для решения собственных проблем жители должны проявлять инициативу. Фото: Хабаровская городская дума

Несмотря на то, что депутаты готовы помогать жителям в любое время суток, многие жители не прилагают никаких усилий для решения своей проблемы. Сложности у людей возникают даже с написанием обращения. Но, как отмечает депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №10 Тарон Григорян, решить свои проблемы можно, только соблюдая все процедуры.

- Мне рассказывают о проблеме, я объясняю, что для ее решения нужно написать обращение. На что мне отвечают, что проблему должен решить депутат, а обращение писать никто не будет. Но это необходимо - прежде всего потому что, получив обращение, депутат уже никуда не денется от факта наличия проблемы. Здесь же в работу вступают надзорные органы, которые следят за ходом работы по нашим обращениям. Если в течение месяца житель не получает ответа на обращение, то он может обратиться к прокурору, который запустит разбор полетов в городской думе. То есть обращение является одним из механизмов влияния на власть.

Многие, по словам депутата, пытаются всегда оставаться инкогнито, даже когда дело касается их собственной жизни. Но личные проблемы невозможно решить, оставаясь в тени.

- Со мной связывались сотрудники организации, где нарушались трудовые права. Я встретился с ними и рассказал, что нужно написать коллективное обращение. Мне отвечают, что ничего писать не будут, потому что им здесь еще работать. 30 сотрудников боятся отстоять свои права в деле с одним руководителем. В той ситуации на стороне сотрудников были и трудовая инспекция, и прокуратура, и разбирательство привело бы к смене руководителя. Но люди переживают, что их уволят. А без инициативы жителей депутат просто не сможет помочь.