Виталий Морозов: Встречи жителей с органами прокуратуры ускорят выполнение обращений

Встречи с участием прокуратуры укрепляют взаимодействие власти с избирателями. Фото: Хабаровская городская Дума

В последние месяцы встречи по обращениям граждан стали проходить не только с привычным составом депутатов и представителей администрации города, но также с участием прокуратуры. Как пояснил депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №29 Виталий Морозов, нововведение должно оказать влияние на скорость и точность выполнения обращений.

- Динамика ожидается положительная, прежде всего, за счет взаимодействия с избирателями. В июне на базе комитетов по управлению районом прокурорами осуществлялись приемы граждан совместно с депутатским корпусом. Но большинство вопросов было адресовано именно самой прокуратуре - как органу, который может защитить права и интересы жителей. Например, жительница пожаловалась на невыполнение подрядчиком заявленных работ по утеплению многоквартирного дома, а прокурор сразу напрямую зафиксировал, какие моменты были сделаны, а какие - нет, - рассказал Виталий Морозов.

Депутат считает, что подобный формат мероприятий нуждается в некоторых изменениях, но точно идет на пользу жителям города.

- Прием длился около двух часов, но такие мероприятия требуют как минимум в два раза больше времени. Потому что было не столько большим количество обращений, сколько вопросов в каждом обращении. Такие встречи позволяют людям больше узнать депутатский корпус. Увеличивается узнаваемость депутатов, чтобы больше жителей понимало, с кем им взаимодействовать. Кроме того, налаживается взаимодействие между депутатским корпусом и прокуратурой.