Кочевали по городу: Роспотребнадзор помог хабаровчанке вернуть деньги за купленный товар

Роспотребнадзор помог жительнице Хабаровска наказать торговых кочевников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая хабаровчанка поддалась на уговоры уличных зазывал, которые предлагали ей купить куртку в передвижной ярмарке верхней одежды. Женщина рассчиталась за товар, принесла одежду домой, но померив ее, поняла, что ошиблась. Куртка оказалась не того размера, да и фасон совсем не сидел на пенсионерке. На следующий день она решила отнести покупку обратно и вернуть деньги, но торговцев уже и след простыл.

Женщина обратилась в краевое управление Роспотребнадзора за помощью. Благодаря сохраненному чеку удалось установить продавца. Представители ведомства подали иск в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи с ИП Беляевой Н.А.

- Суд, рассмотрев аргументы управления, постановил расторгнуть договор и взыскать с ИП стоимость кожаной куртки в размере 12,9 тысячи рублей, компенсацию морального вреда – пять тысяч и штраф – почти девять тысяч рублей, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В ведомстве напомнили, что нужно быть внимательным при покупке товаров на передвижных ярмарках и не поддаваться на уговоры продавцов.

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