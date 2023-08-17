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НовостиОбщество17 августа 2023 2:32

Кочевали по городу: Роспотребнадзор помог хабаровчанке вернуть деньги за купленный товар

Роспотребнадзор помог жительнице Хабаровска наказать торговых кочевников
Александра ЯВИЩЕНКО
Роспотребнадзор помог жительнице Хабаровска наказать торговых кочевников

Роспотребнадзор помог жительнице Хабаровска наказать торговых кочевников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая хабаровчанка поддалась на уговоры уличных зазывал, которые предлагали ей купить куртку в передвижной ярмарке верхней одежды. Женщина рассчиталась за товар, принесла одежду домой, но померив ее, поняла, что ошиблась. Куртка оказалась не того размера, да и фасон совсем не сидел на пенсионерке. На следующий день она решила отнести покупку обратно и вернуть деньги, но торговцев уже и след простыл.

Женщина обратилась в краевое управление Роспотребнадзора за помощью. Благодаря сохраненному чеку удалось установить продавца. Представители ведомства подали иск в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи с ИП Беляевой Н.А.

- Суд, рассмотрев аргументы управления, постановил расторгнуть договор и взыскать с ИП стоимость кожаной куртки в размере 12,9 тысячи рублей, компенсацию морального вреда – пять тысяч и штраф – почти девять тысяч рублей, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В ведомстве напомнили, что нужно быть внимательным при покупке товаров на передвижных ярмарках и не поддаваться на уговоры продавцов.

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