Хабаровский «СКА-Нефтяник» победой открыл хоккейный сезон Фото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Новый хоккейный сезон 2023/24 для хабаровской команды «СКА-Нефтяник» начался с матча на Кубке России в Иркутске. Спортсмены обыграли новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 9:2. Дальневосточники были в лидерах всю игру. В начале встречи «Сибсельмаш» создал несколько опасных моментов, но уже скоро ситуация на арене развернулась в обратную сторону. Постепенно наши хоккеисты смогли отодвинуть игру от своих ворот и довести матч до уверенной победы.

- В начале матча заработали два удаления, поэтому пришлось больше обороняться, чем атаковать. Важно было этот отрезок не проиграть. За десять минут мы смогли выиграть со счетом 1:0. Постепенно вошли в игру, начали создавать острые моменты на ворота соперников и забивать. Также, реализовали два стандартных положения, – сказал главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Пашкин.

Три гола забил капитан командв Юрий Шардаков, еще дважды отличился Алан Джусоев. Следующий матч хабаровчане проведут 17 августа. На арену команда выйдет против красноярского «Енисея».

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