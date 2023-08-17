«Растет с каждым дождем»: огромный провал образовался на дороге в Хабаровске

Жители Хабаровска два месяца просят засыпать яму на дороге Фото: @derz_khab Фото: Социальные сети

Подписчики одного из городских пабликов делятся кадрами, сделанными возле дома №17 по улице Герцена. Люди уже два месяца ждут, пока засыплют огромную яму на дороге, которая образовалась после сильного дождя.

- У нас возле дома есть большая яма, которая образовалась после сильнейшего дождя два месяца назад. Мы все инстанции обзвонили, чтоб ее отремонтировали. К нашему дому скоро не сможет скорая с мусоровозом подъехать. С каждым дождем яма растет, - пишет один из подписчиков.

Жители города надеются, что на проблему обратят внимание и решат ее в ближайшее время.

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