91 ребенка усыновили в Хабаровском крае за 2022 год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошлый год 91 ребенок обрел новую семью. В 2023-м усыновили пока только 19 ребят. Процедура оформления документов не из легких. В краевом минсоцзащиты рассказали, как проходит усыновление детей.

- Первый этап – изучение анкет детей в открытом региональном банке. Это позволяет получить основные сведения о понравившемся ребенке и месте его нахождения. Сегодня в банке зарегистрировано около 830 детей. Нередко именно изучение анкет подталкивает потенциальных усыновителей к совершению первого шага. Принятое решение влечет профильную подготовку родителя и необходимого комплекта документов. Нужно обратиться в территориальный отдел опеки и попечительства или в ближайшее учреждение для детей-сирот. Специалисты подскажут где, когда и как можно пройти курсы приемных родителей и далее найти своего ребенка, – сказала замминистра социальной защиты края – глава управления опеки и попечительства министерства Виктория Трегубенко.

Усыновители могут рассчитывать на поддержку государства в рамках проекта «Демография». Им положены региональные выплаты, маткапитал. Региональный капитал за второго ребенка получают семьи, где усыновленный малыш родился с 2019 года. Семьи также получают единовременное пособие при усыновлении первого ребенка. В 2023 году он составляет 42 240 рублей. Также усыновителям положены все детские пособия в соответствии с возрастом. Кроме того, после самого усыновления родители получают единовременную выплату в размере 297 824 рубля.

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