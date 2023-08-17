Число жертв выросло до трех: стало известно состояние пострадавших в аварии с Toyota в Хабаровске

Увеличилось число пострадавших в аварии с Toyota в Хабаровске Фото: Александра ШОПЕНКО

Утром в Хабаровске произошла жесткая авария. Изначально сообщалось, что ДТП случилось на улице Павленко. Как стало известно позже - машина снесла забор на Карла Маркса в районе дома №92. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в автобус Bogdan, который вез пассажиров по маршруту №26. В момент аварии он стоял на остановке.

После столкновения с автобусом автомобиль протаранил забор на обочине дороги. Металлические прутья пробили машину насквозь. Казалось, выжить после такого почти невозможно. Но троим мужчинам, которые были в легковушке, чудом удалось спастись. Но без травм не обошлось. Двоим пострадавшим помощь медиков понадобилась сразу, их отвезли в больницу.

- В аварии было трое пострадавших. Двоих отвезли в больницу сразу, третий изначально от госпитализации отказался, но через час снова вызвал скорую. Все они сейчас во второй краевой больнице. У двух - сотрясение средней тяжести, еще один человек с ушибом головного мозга, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

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