Качество жизни повышают в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края обсудили экономическое развитие и ситуацию в Вяземском районе. В заседании приняли участие губернатор Михаил Дегтярев и глава муниципального образования Александр Усенко.

Сейчас ситуация на территории стабильна. Становится все меньше безработных - их в данный момент 1,7 процента. Все больше становится предпринимателей и самозанятых.

Полным ходом в районе убирают зерновые. Всего в планах собрать урожай с почти полутора тысяч гектаров: 625 гектаров пшеницы, 457 гектаров овса, 285 гектаров кукурузы и 100 гектаров ячменя. Сейчас жатву закончили на 814 гектарах, намолотили 1436 тонн зерна. В конце сентября в планах уборка сои с 8,8 тысячи гектаров.

Параллельно развивают животноводство. Большая часть - это частные фермы, где разводят крупный и мелкий рогатый скот, свиней и птиц. Популярны пасеки: в районе насчитывается 3751 пчелосемья.

Затронули тему подготовки к отопительному сезону. По словам главы района, работа идет по плану. Сетевое хозяйство приведено в порядок полностью: больше 33 километров теплосетей, 25 километров водопровода и 16 километров электрических. Отремонтировали 23 котельные - 70 процентов от общего числа и 75 котлоагрегатов - 96 процентов. В некоторых поселениях заменили устаревшее оборудование.

Повышается качество жизни людей и с помощью реализации нацпроектов. Например, в этом году капитально отремонтировали школьный спортзал в Дормидонтовке, открылась здесь и «Точка роста». Еще два таких центра появятся в Красицком и Капитоновке. В Аване закупят современные компьютеры и оборудуют спортплощадку.

Идет благоустройство пяти общественных территорий: трех в Вяземском и двух в Дормидонтовке. Работают и другие программы, например, «1000 дворов», благодаря которой в Вяземском уже появились четыре новые территории.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.