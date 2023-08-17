Отключать воду не будут в Биробиджане 19 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане 19 августа планировали на сутки отключить воду. В городе работают над проектом «Чистая вода», и поэтому нужно было остановить подачу ресурса на основном магистральном водопроводе. Только работы пришлось перенести.

- В связи с высоким уровнем грунтовых вод работы в рамках реализации федеральной программы «Чистая вода» на магистральном водопроводе переносятся, отключения воды не будет, - сообщили в администрации Биробиджана.

Зато в Советской Гавани Хабаровского края отключения пройдут по графику, без переносов. Без холодной воды жители города остались уже сегодня, 17 августа. Сделать домашние дела совгаванцы не смогут в течение всего дня. О перебоях горожан предупредили и на другой день, 18 августа. Жителей города просят отнестись к отключениям с пониманием.

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